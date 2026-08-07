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Afghanistan : une récolte de blé prometteuse menacée par la hausse du prix des engrais

La prochaine récolte de blé en Afghanistan pourrait être l’une des meilleures depuis des années. Pourtant, des centaines de milliers d’agriculteurs risquent de ne pas pouvoir la semer. Face à l’envolée du prix des engrais, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) lance un appel urgent de 38,3 millions de dollars pour permettre à 600.000 familles d’acheter les semences et intrants nécessaires aux semis de 2027.


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