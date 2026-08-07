Soutenir l’intégrité de l’information à Sao Tomé-et-Principe à l’approche des élections

Quelques jours après la récente élection présidentielle à Sao Tomé-et-Principe, les Nations Unies ont réuni la Commission électorale nationale (CEN), des journalistes et des organisations de la société civile pour deux séances de travail, afin de transformer les enseignements tirés en une information électorale plus solide et plus fiable.



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