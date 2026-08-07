En RDC, Ebola s’invite dans les camps de déplacés

L’épidémie d’Ebola franchit un nouveau cap en République démocratique du Congo (RDC). Le virus Bundibugyo s’est désormais propagé aux camps de déplacés. Dix-neuf déplacés ont déjà été contaminés, dont cinq sont décédés, faisant redouter aux agences des Nations Unies une accélération de l’épidémie parmi des millions de personnes déracinées, particulièrement exposées de par leurs conditions de vie.



Lire l'article complet