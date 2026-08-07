Quand la paix devient suspecte : pourquoi Peter Thiel voit le pape comme l’Antéchrist
par Laurent Tessier, Docteur en histoire, spécialiste du sionisme chrétien, École pratique des hautes études (EPHE)
L’ESSENTIEL
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Dans un essai publié en juillet 2026, le milliardaire états-unien Peter Thiel s’en prend aux aspirations pacificatrices du pape, qu’il associe, sans jamais le nommer, à l’Antéchrist.
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Derrière cette comparaison se cache la dénonciation d’un « ennemi intérieur », qui, au nom de la paix et de l’universalisme, serait en train de trahir l’héritage occidental.
Des conservateurs états-uniens aux droites nationalistes européennes, cette vision contribue à faire…
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- jeudi 6 août 2026