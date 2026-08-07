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Observatoire des droits humains

Pourquoi certains chocolats ne fondent-ils pas malgré la chaleur ?

par Ana Isabel Terraes Huerta, Técnico medio de investigación de la Facultad de Química de Valencia, Universitat de València
Eva Soriano Vega, Técnica Investigación (Servei Central de Suport a la Investigació Experimental-SCSIE), Universitat de València
Pourquoi certains chocolats restent-ils solides sous 40 °C quand d’autres se transforment en pâte ? La réponse est plus complexe qu’il n’y paraît.La Conversation


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© La Conversation -
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