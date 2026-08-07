Chine. Le militant arrêté au Tibet à cause d’une photo du dalaï-lama doit être libéré

par Amnesty International

Réagissant à l’arrestation à Lhassa, au Tibet, d’un Chinois han – le militant des droits humains Zhang Yi –, Sarah Brooks, directrice régionale adjointe à Amnesty International, a déclaré : « L’arrestation de Zhang Yi, intervenue après qu’il eut montré une photographie du dalaï-lama lors d’une visite dans un monastère, rappelle jusqu’où les autorités chinoises sont prêtes à aller […] The post Chine. Le militant arrêté au Tibet à cause d’une photo du dalaï-lama doit être libéré appeared first on Amnesty International. ]]>



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