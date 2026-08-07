Décharges sauvages, décharges anciennes : comment surmonter la tentation de l’oubli ?
par Camille Dormoy, Docteure en sociologie, spécialiste des politiques publiques de gestion des déchets/économie circulaire, Le Mans Université; Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Denis Blot, Maître de conférences en sociologie - Chercheur de l'équipe Habiter-le-Monde, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Mathieu Durand, Professeur des Universités en Aménagement et urbanisme, Chercheur au laboratoire ESO-CNRS. Co-responsable Master MIDEC (Déchets et économie circulaire). Directeur-adjoint du GDR CNRS Déchets Valeurs et Sociétés. Co-responsable de l'axe SHS du PEPR Recyclage, Le Mans Université
Les décharges ne bénéficient d’un statut réglementaire que depuis 1975. La réhabilitation des anciennes décharges reste un problème complexe et surtout coûteux.
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- jeudi 6 août 2026