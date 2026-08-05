Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

El Niño menace 49 millions de personnes de faim, le PAM intensifie sa riposte

Le phénomène climatique El Niño pourrait aggraver l’insécurité alimentaire dans 45 pays déjà fragilisés, selon une analyse publiée mercredi par le Programme alimentaire mondial (PAM). D’ici à la fin de 2027, près de 49 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans une situation de faim aiguë. Face à cette menace, l’agence onusienne renforce dès à présent ses mesures de préparation et d’intervention.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Iran : dans l'ombre de la guerre au Moyen-Orient, les exécutions s'accélèrent
~ Daech : l'Afrique au cœur de la menace
~ El Niño menace de faire basculer 49 millions de personnes dans la faim : le PAM renforce sa riposte
~ Décès de Rudolph Marcus : est-ce la fin des théories analytiques élégantes ?
~ Dans l’Antiquité, les Grecs n’étaient pas tous bodybuildés !
~ De 1940 à 1944, quel véhicule roulait en l’absence de pétrole ?
~ Il n’y a pas si longtemps, les grillons chantaient dans le métro parisien
~ Donald Trump ou la contagion du mal ordinaire
~ Incendies : le retour à la maison, angle mort de la gestion de crise
~ Renseignement : comment les services secrets sont devenus un pilier de l’État
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter