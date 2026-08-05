El Niño menace 49 millions de personnes de faim, le PAM intensifie sa riposte

Le phénomène climatique El Niño pourrait aggraver l’insécurité alimentaire dans 45 pays déjà fragilisés, selon une analyse publiée mercredi par le Programme alimentaire mondial (PAM). D’ici à la fin de 2027, près de 49 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans une situation de faim aiguë. Face à cette menace, l’agence onusienne renforce dès à présent ses mesures de préparation et d’intervention.



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