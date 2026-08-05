Les Africains en première ligne face à la crise de la biodiversité

Pour des millions de personnes en Afrique et dans d'autres pays en développement, la perte de biodiversité n'a rien d'un concept abstrait. Elle se traduit par des récoltes moins abondantes, des poissons qui disparaissent des eaux côtières et des moyens de subsistance de plus en plus fragiles.



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