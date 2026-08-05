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Ukraine : le bilan civil s’alourdit encore après un mois de juillet particulièrement meurtrier

Après un mois de juillet que l’ONU qualifie de plus meurtrier pour les civils ukrainiens depuis avril 2022, le conflit n’offre aucun répit. Deux attaques nocturnes de grande ampleur menées par la Russie en ce début de mois d’août, dont la dernière en date dans la nuit de mardi à mercredi, ont de nouveau frappé des zones civiles, alourdissant un bilan humain déjà considérable.


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© Nations Unies -
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