Daech : l'Afrique au cœur de la menace

Malgré les revers militaires infligés à son commandement central ces dernières années, le groupe terroriste État islamique en Iraq et au Levant (EIIL), plus connu sous le nom de Daech, continue de représenter une menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales, en particulier en Afrique et en Asie du Sud, ont averti mercredi des hautes responsables des Nations Unies devant le Conseil de sécurité.



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