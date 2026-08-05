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El Niño menace de faire basculer 49 millions de personnes dans la faim : le PAM renforce sa riposte

Le phénomène climatique El Niño pourrait aggraver l’insécurité alimentaire dans 45 pays déjà fragilisés, selon une analyse publiée mercredi par le Programme alimentaire mondial (PAM). D’ici à la fin de 2027, près de 49 millions de personnes supplémentaires risquent de basculer dans une situation de faim aiguë. Face à cette menace, l’agence onusienne renforce dès à présent ses mesures de préparation et d’intervention.


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© Nations Unies -
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