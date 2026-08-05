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Décès de Rudolph Marcus : est-ce la fin des théories analytiques élégantes ?

par Olivier Fontaine, Professeur de Chimie, et de sciences physiques, Université de Montréal
La disparition de Rudolph Marcus le 16 juillet 2026, prix Nobel de chimie, marque la fin de l’époque de théories analytiques élégantes.La Conversation


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