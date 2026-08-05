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Observatoire des droits humains

Donald Trump ou la contagion du mal ordinaire

par Dominique Steiler, Fondateur de la Chaire UNESCO pour une Culture de Paix Economique, Auteurs historiques The Conversation France
Donald Trump incarne moins une rupture qu’une désinhibition du pouvoir : en banalisant la brutalité, il légitime une grammaire du rapport de force à tous les niveaux.La Conversation


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