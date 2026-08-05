Les robots agricoles annoncent-ils vraiment une nouvelle révolution ?
par Mohammad Naim, Doctoral Researcher, Université de Technologie de Compiègne (UTC); UniLaSalle
Loïc Sauvée, Directeur, unité de recherche InTerACT (Beauvais - Rouen), UniLaSalle
Quentin Bordier, Rédacteur scientifique
Les robots agricoles pourraient transformer l’agriculture de demain en réduisant les intrants et la pénibilité, mais cette évolution dépendra de leur adoption par les agriculteurs.
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- mercredi 5 août 2026