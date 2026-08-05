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Observatoire des droits humains

Les robots agricoles annoncent-ils vraiment une nouvelle révolution ?

par Mohammad Naim, Doctoral Researcher, Université de Technologie de Compiègne (UTC); UniLaSalle
Loïc Sauvée, Directeur, unité de recherche InTerACT (Beauvais - Rouen), UniLaSalle
Quentin Bordier, Rédacteur scientifique
Les robots agricoles pourraient transformer l’agriculture de demain en réduisant les intrants et la pénibilité, mais cette évolution dépendra de leur adoption par les agriculteurs.La Conversation


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