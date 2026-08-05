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Observatoire des droits humains

Quelles sont les limites de la clim ?

par Brice Trémeac, Professeur et directeur du Laboratoire du froid et des systèmes énergétiques et thermiques, Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)
L’efficacité d’une climatisation dépend de nombreux facteurs : la technologie utilisée, le bâtiment, le réseau électrique, l’urbanisme local et les usagers.La Conversation


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