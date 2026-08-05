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L’éclipse solaire, un spectacle impressionnant source de mythes et de découvertes scientifiques

par Yaël Nazé, Astronome FNRS à l'Institut d'astrophysique et de géophysique, Université de Liège

L’ESSENTIEL

  • Une première depuis 1999, le 12 août 2026, une éclipse solaire totale sera visible en Europe. En France hexagonale, ce spectacle astronomique parmi les plus marquants sera observable jusqu’à 99 % selon les régions.

  • Découvrez comment se produit ce phénomène et pourquoi on ne l’observe pas tous les mois.

  • Les éclipses ont toujours fasciné et sont à l’origine de nombreux mythes, mais aussi de découvertes scientifiques majeures.
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