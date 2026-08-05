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Observatoire des droits humains

Un journaliste condamné à un an de prison au Mali

par Human Rights Watch
Un éminent journaliste malien a été condamné en vertu de la loi malienne sur la cybercriminalité pour avoir critiqué le recours à cette même loi afin de réduire au silence un autre journaliste. Ce verdict constitue la dernière étape en date de l’offensive croissante menée par la junte militaire contre la liberté d’expression dans le pays.   Click to expand Image Chahana Takiou, Bamako, Mali, juin 2026. © Private Le 3 août, le tribunal national de lutte contre la cybercriminalité à Bamako, la capitale du Mali, a condamné Chahana Takiou, rédacteur en chef de l’hebdomadaire…


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© Human Rights Watch -
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