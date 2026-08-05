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Observatoire des droits humains

En Afrique, les soins de santé passent aussi par les familles et les communautés

par Gérard Charl Filies, Associate professor, University of the Western Cape
L'« Ubuntu » propose une approche africaine susceptible d'améliorer la collaboration et la prise en charge des patients à l'échelle mondiale.La Conversation


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