Sri Lanka : l’ONU réclame justice, vingt ans après le massacre de Muttur

Vingt ans après le massacre de 17 travailleurs humanitaires de l'organisation Action contre la Faim (ACF) à Muttur, au Sri Lanka, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, Volker Türk, et des experts* ont appelé mardi les autorités sri-lankaises à mettre fin à l’impunité en ouvrant, sans plus attendre, une enquête indépendante et efficace.



Lire l'article complet