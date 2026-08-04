Pour protéger les oiseaux, les vitres anti-collision doivent devenir la norme
par Brendon Samuels, Research associate, Western University; Toronto Metropolitan University
Nina-Marie Lister, Professor of Urban Planning, Director of the Ecological Design Lab, Toronto Metropolitan University
Sabrina Careri, Lab Manager and Senior Research Analyst, Ecological Design Lab, Toronto Metropolitan University
Les oiseaux font face à une crise : près de trois milliards d’entre eux ont disparu en Amérique du Nord depuis 1970, en raison des activités humaines qui les affectent, tant eux que leurs habitats.
Chaque année, des milliards d’oiseaux migrent à travers de vastes étendues couvrant les Amériques. Un périple qui s’avère fatal pour bon nombre d’entre eux. Au Canada, des dizaines de millions d’oiseaux meurent chaque année en se…
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 4 août 2026