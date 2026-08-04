Malaisie : le renvoi forcé de réfugiés du Myanmar met des vies en danger

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une réfugiée rohingya donne à manger à un enfant devant les locaux de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés à Kuala Lumpur, en Malaisie, le 27 juillet 2026. © 2026 Hasnoor Hussain/Reuters (Bangkok, 4 août 2026) – Le gouvernement malaisien devrait renoncer à ses projets visant à autoriser le renvoi forcé de réfugiés vers le Myanmar, où ils sont exposés à des persécutions et à d’autres violations de leurs droits humains, a déclaré aujourd’hui Human Rights Watch. Le 23 juillet 2026, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Malaisie a…



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