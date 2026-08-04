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L'allaitement, un geste naturel qui ne va pas toujours de soi

L’allaitement est l’un des plus anciens symboles de la maternité. Il permet à la mère de tisser un lien privilégié avec son nouveau-né dès les premiers jours de sa vie, tout en lui offrant une alimentation sur mesure, adaptée à ses besoins. Longtemps considéré comme un processus naturel ne nécessitant ni préparation ni connaissances particulières, il s’avère pourtant souvent plus complexe qu’il n’y paraît.


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