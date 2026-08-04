RDC : face à une épidémie d'Ebola qui bat tous les records, la riposte change d'échelle

L’épidémie d’Ebola qui frappe l’est de la République démocratique du Congo (RDC) progresse à un rythme inédit. Pour tenter de combler son retard, la riposte change d’échelle : nouveaux centres de traitement, renforcement de la surveillance, déploiement accru des agences de l'ONU sur le terrain. Malgré cette montée en puissance, l’épidémie continue toutefois de gagner du terrain.



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