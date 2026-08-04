Gaza : l’ONU dénonce la poursuite de frappes meurtrières

Les Nations Unies ont exprimé lundi leur vive inquiétude face à la poursuite des frappes israéliennes dans la bande de Gaza, qui ont fait des dizaines de morts au cours du week-end, dont des enfants, tout en dénonçant les conséquences croissantes des pénuries de matériel médical.



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