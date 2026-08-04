En RDC, l’épidémie d’Ebola sans précédent propulse la recherche de nouveaux traitements

La République démocratique du Congo affronte la plus vaste épidémie d’Ebola jamais enregistrée sur son territoire. Alors que la riposte peine encore à freiner la progression du virus Bundibugyo, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités congolaises accélèrent le lancement d’essais cliniques de traitements et de vaccins.



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