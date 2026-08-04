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Afghanistan : les coupes dans l’aide aggravent la malnutrition infantile

La crise de la malnutrition infantile s’aggrave en Afghanistan au moment où les financements humanitaires s’effondrent. Le Programme alimentaire mondial (PAM) met en garde contre une réduction drastique des programmes nutritionnels alors que les besoins atteignent des niveaux sans précédent, exposant des millions d’enfants à la faim et à un risque accru de mortalité.


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© Nations Unies -
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