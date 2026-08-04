Liban : six ans après l'explosion du port de Beyrouth, la quête de justice reste inachevée

Six ans ont passé. Mais pour les familles des victimes de l'explosion d'un entrepôt où étaient stockées des tonnes de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, le temps n'a pas refermé la blessure. L'une des plus puissantes explosions non nucléaires de l'histoire, qui a dévasté une large partie de la capitale libanaise le 4 août 2020, attend toujours son épilogue judiciaire.



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