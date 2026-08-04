Union européenne. Les dirigeant·e·s européens doivent réagir avec humanité et solidarité concernant la situation à Ceuta

par Amnesty International

En amont de la réunion du 4 août des ministres de l’Intérieur des pays de l’Union européenne (UE) portant sur la situation à Ceuta, Dinushika Dissanayake, directrice régionale ajointe pour l’Europe à Amnesty International, a déclaré : « Nous appelons les dirigeant·e·s européens qui s’apprêtent à se réunir à réagir avec humanité et solidarité concernant la situation à […] The post Union européenne. Les dirigeant·e·s européens doivent réagir avec humanité et solidarité concernant la situation à Ceuta appeared first on Amnesty International. ]]>



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