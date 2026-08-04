Feux de forêt : quels sont les facteurs qui influencent le plus leur comportement ?

par Thomas Curt, Directeur de recherche en risque incendie de forêts, Inrae

Christelle Hély, Directrice des études EPHE, Université de Montpellier

Florent Mouillot, Directeur de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), Institut de recherche pour le développement (IRD)

Jean-Luc Dupuy, Directeur de recherche, Inrae

Julien Ruffault, Chercheur postdoctoral sur les incendies de forêts, Inrae

Renaud Barbero, Chercheur en climatologie, Inrae