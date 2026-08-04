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Observatoire des droits humains

Plateformes de SVOD : quand le consommateur est prêt à payer moins cher son abonnement en échange du visionnage de publicités

par Laure Perraud, Maitre de Conférences en Marketing, Université Bourgogne Europe
Virginie Uger Rodriguez, Maître de Conférences en marketing, Université d’Orléans
Un consommateur qui, pour payer moins cher son service d’accès à une plateforme de vidéos à la demande, accepte de la publicité, change-t-il de regard sur celle-ci ? La réponse pourrait vous surprendre.La Conversation


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