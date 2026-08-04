Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

En Gironde, les vulnérabilités des forêts ne disparaîtront pas avec la fumée des incendies

par Bastien Castagneyrol, Chercheur en écologie, Inrae
Céline Meredieu, Chercheure, Inrae
Christophe Plomion, Chercheur en génétique, Inrae
Heidy Schimann, Chercheure, Inrae
Hervé Jactel, Directeur de recherche, Inrae
Inge van Halder, Ingénieur d'études, Inrae
Les incendies favorisés par le changement climatique déclenchent des perturbations en cascade qui se renforcement mutuellement et menacent les plantations de pins.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Malaisie : le renvoi forcé de réfugiés du Myanmar met des vies en danger
~ En RDC, l’épidémie d’Ebola sans précédent propulse la recherche de nouveaux traitements
~ Afghanistan : les coupes dans l’aide aggravent la malnutrition infantile
~ Liban : six ans après l'explosion du port de Beyrouth, la quête de justice reste inachevée
~ Union européenne. Les dirigeant·e·s européens doivent réagir avec humanité et solidarité concernant la situation à Ceuta
~ Plateformes de SVOD : quand le consommateur est prêt à payer moins cher son abonnement en échange du visionnage de publicités
~ Le pouvoir politique face aux incendies : depuis la Rome de Néron, un exercice de mise en scène ?
~ La défaite de la Seleção peut-elle coûter une élection présidentielle au Brésil ?
~ L’administration Trump veut priver les citoyens d’un puissant levier pour protéger l’environnement
~ Ce que l’accès aux toilettes publiques révèle des inégalités de genre dans les villes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter