En Gironde, les vulnérabilités des forêts ne disparaîtront pas avec la fumée des incendies

par Bastien Castagneyrol, Chercheur en écologie, Inrae

Céline Meredieu, Chercheure, Inrae

Christophe Plomion, Chercheur en génétique, Inrae

Heidy Schimann, Chercheure, Inrae

Hervé Jactel, Directeur de recherche, Inrae

Inge van Halder, Ingénieur d'études, Inrae