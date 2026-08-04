En Gironde, les vulnérabilités des forêts ne disparaîtront pas avec la fumée des incendies
par Bastien Castagneyrol, Chercheur en écologie, Inrae
Céline Meredieu, Chercheure, Inrae
Christophe Plomion, Chercheur en génétique, Inrae
Heidy Schimann, Chercheure, Inrae
Hervé Jactel, Directeur de recherche, Inrae
Inge van Halder, Ingénieur d'études, Inrae
Les incendies favorisés par le changement climatique déclenchent des perturbations en cascade qui se renforcement mutuellement et menacent les plantations de pins.
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- mardi 4 août 2026