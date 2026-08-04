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La défaite de la Seleção peut-elle coûter une élection présidentielle au Brésil ?

par Jorge Jacob, Professor of Behavioral Sciences, IÉSEG School of Management
Le Brésil a l’image d’un pays fou de football, si bien qu’on peut se demander s’il y a un rapport entre les résultats de son équipe nationale et la perception qu’a la population du pouvoir en place.La Conversation


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