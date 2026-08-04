Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’administration Trump veut priver les citoyens d’un puissant levier pour protéger l’environnement

par Sarah J. Morath, Professor of Law and Associate Dean for International Affairs, Wake Forest University
Depuis des décennies, des citoyens et des associations utilisent les tribunaux pour contraindre les entreprises et l’État fédéral à respecter les lois environnementales. L’administration Trump cherche désormais à restreindre ce pouvoir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Malaisie : le renvoi forcé de réfugiés du Myanmar met des vies en danger
~ En RDC, l’épidémie d’Ebola sans précédent propulse la recherche de nouveaux traitements
~ Afghanistan : les coupes dans l’aide aggravent la malnutrition infantile
~ Liban : six ans après l'explosion du port de Beyrouth, la quête de justice reste inachevée
~ Union européenne. Les dirigeant·e·s européens doivent réagir avec humanité et solidarité concernant la situation à Ceuta
~ Plateformes de SVOD : quand le consommateur est prêt à payer moins cher son abonnement en échange du visionnage de publicités
~ En Gironde, les vulnérabilités des forêts ne disparaîtront pas avec la fumée des incendies
~ Le pouvoir politique face aux incendies : depuis la Rome de Néron, un exercice de mise en scène ?
~ La défaite de la Seleção peut-elle coûter une élection présidentielle au Brésil ?
~ Ce que l’accès aux toilettes publiques révèle des inégalités de genre dans les villes
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter