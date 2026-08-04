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Observatoire des droits humains

Pourquoi a-t-on envie de manger du salé au bord de la mer ?

par José Miguel Soriano del Castillo, Catedrático de Nutrición y Bromatología del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, Universitat de València
À la plage, plusieurs facteurs influencent l’envie d’aliments salés, mais tous ne sont pas physiologiques. On rappellera que l’excès de sel peut présenter des risques pour la santé.La Conversation


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