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Canicules : le rôle de l’isolation et de l’inertie thermique des bâtiments pour se protéger contre la chaleur

par Simon Rouchier, Maître de conférence en performance énergétique des bâtiments, Université Savoie Mont Blanc
La réaction d’un logement à une vague de chaleur tient à son isolation et à son inertie thermique, deux concepts liés mais différents.La Conversation


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