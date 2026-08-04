RD Congo : Un responsable gouvernemental confirme la pollution liée aux activités pétrolières

par Human Rights Watch

Click to expand Image Puits de pétrole situé dans la concession de Perenco en République démocratique du Congo. © 2026 Human Rights Watch Un représentant du ministère congolais des Hydrocarbures, lors d'un entretien officiel avec Human Rights Watch le 31 juillet, a évoqué les conclusions de l'audit environnemental officiel mené par le gouvernement sur les activités de Perenco, la compagnie pétrolière et gazière franco-britannique opérant dans l'ouest de la République démocratique du Congo.L'audit a mis en évidence des « impacts négatifs sur la qualité des sols et de l'air » liés aux opérations…



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