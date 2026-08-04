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Découverte d'un champignon tueur de la chenille légionnaire africaine : une piste prometteuse pour protéger les cultures

par Letodi Luki Mathulwe, Research entomologist, Department of Conservation Ecology and Entomology, Stellenbosch University
La chenille légionnaire africaine est un ravageur migrateur extrêmement destructeur. Elle s'attaque au maïs, au sorgho, au millet et à la canne à sucre. Cette chenille cause également des dégâts indirects au bétail, car elle détruit les pâturages et les prairies.

La dernière grande…La Conversation


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