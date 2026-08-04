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Des renvois rapides font suite aux arrivées de migrants à Ceuta

par Human Rights Watch
Click to expand Image Des migrants et des demandeurs d'asile se rassemblent près du poste-frontière entre le Maroc et Ceuta, une enclave espagnole, le 31 juillet 2026. © 2026 Mario Moron/JNA Press/Sipa USA via AP Photo L’arrivée du 30 au 31 juillet d’environ 50 000 à 60 000 personnes à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, a été non seulement sans précédent, mais aussi tragique. Au moins 72 personnes sont mortes, dont beaucoup se sont noyées en tentant de rejoindre Ceuta à la nage depuis le Maroc et d’autres se sont écrasées en essayant d’escalader une barrière frontalière,…


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© Human Rights Watch -
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