Des renvois rapides font suite aux arrivées de migrants à Ceuta

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des migrants et des demandeurs d'asile se rassemblent près du poste-frontière entre le Maroc et Ceuta, une enclave espagnole, le 31 juillet 2026. © 2026 Mario Moron/JNA Press/Sipa USA via AP Photo L’arrivée du 30 au 31 juillet d’environ 50 000 à 60 000 personnes à Ceuta, enclave espagnole en Afrique du Nord, a été non seulement sans précédent, mais aussi tragique. Au moins 72 personnes sont mortes, dont beaucoup se sont noyées en tentant de rejoindre Ceuta à la nage depuis le Maroc et d’autres se sont écrasées en essayant d’escalader une barrière frontalière,…



Lire l'article complet