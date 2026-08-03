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Observatoire des droits humains

Accompagner la fin de vie et le deuil : ce que nous apprend « La vie devant soi »

par Geneviève Gauthier, Candidate au doctorat sur mesure en sciences sociales et travailleuse sociale, Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
L’un des plus beaux récits sur l’accompagnement de fin de vie n’a pas été écrit par un chercheur ou un professionnel du soin, selon l’auteure, mais par un romancier.La Conversation


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