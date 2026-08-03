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Route 66 : cent ans d’un mythe qui ne raconte pas toute l’histoire

par Daniel Milowski, Adjunct Professor of History, Arizona State University
Symbole du rêve américain, de l’aventure et de la liberté, la Route 66 n’a pourtant jamais offert la même expérience à tous. Son histoire raconte aussi l’exclusion des voyageurs noirs et le déclin des petites villes qu’elle faisait vivre.La Conversation


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