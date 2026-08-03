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Observatoire des droits humains

Redessiner le monde pour mieux le comprendre : le pouvoir politique des contre-cartes

par Patty Heyda, Professor of Urban Design and Architecture, Washington University in St. Louis
Qui décide de ce qui apparaît sur une carte ? En réintroduisant les informations omises et en croisant des données rarement associées, les contre-cartes offrent une lecture plus complète des territoires et ouvrent de nouvelles possibilités d’action collective.La Conversation


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