Le projet du ministère israélien de la Défense implique des crimes de guerre potentiels

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Palestiniens récupèrent leurs effets personnels dans leurs maisons évacuées après que l'armée israélienne a délivré plusieurs autorisations d'accès de courte durée aux habitants du camp de réfugiés de Tulkarem, situé en Cisjordanie occupée, le 17 juin 2026. © 2026 Majdi Mohammed/AP Photo Le 28 juillet, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a ordonné à l’armée israélienne de prendre le contrôle d’un autre camp de réfugiés palestiniens en Cisjordanie, sans préciser lequel. Il a déclaré que l’opération devait suivre le « modèle de Tulkarem, Nur Shams…



Lire l'article complet