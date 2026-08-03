Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Travail des enfants au Sénégal : pourquoi les normes internationales peinent à saisir les réalités locales

par Nicolas Mabillard, Associate research scientist, Université de Genève; University of Basel
Ce livre cherche à changer le regard de celles et ceux qui établissent ou appliquent les conventions internationales en matière de travail des enfants.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Le projet du ministère israélien de la Défense implique des crimes de guerre potentiels
~ Afghanistan : cinq ans après, l'offensive des talibans contre les droits s'intensifie
~ Demandez à un homme ou une femme de vous parler de développement personnel, ils n’emploieront pas les mêmes mots
~ Que signifient les chevelures bouclées des Égyptiennes d’hier et d’aujourd’hui ?
~ Retour sur le pic d’inflation de 2022 résolu en seulement deux ans. Un héritage des leçons de 1973 ?
~ Construire des cabanes : un jeu d’enfants qui interroge nos liens avec la nature
~ Feux de forêt : quels sont les facteurs qui influencent le plus leur comportement ?
~ Canicules, mégafeux, inondations : l’extrême droite à l’offensive
~ Tuvalu veut devenir une « Nation Numérique » face à la montée du niveau des eaux
~ À l’heure d’Airbnb, qui sont les gagnants de la location de courte durée à La Rochelle ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter