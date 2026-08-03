Afghanistan : cinq ans après, l'offensive des talibans contre les droits s'intensifie

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une infirmière afghane, employée dans un hôpital, photographiée dans une maison en Afghanistan le 17 février 2026. Elle avait précédemment suivi des études en relations publiques et journalisme, avant la décision des autorités talibanes d’interdire aux femme l’accès aux universités. © 2026 AFP via Getty Images (New York) – Les talibans ont installé en Afghanistan l’une des pires crises des droits humains au monde et ont systématiquement porté atteinte aux droits des femmes et des filles depuis leur prise du pouvoir il y a cinq ans, a déclaré aujourd’hui Human…



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