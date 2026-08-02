Retour sur le pic d’inflation de 2022 résolu en seulement deux ans. Un héritage des leçons de 1973 ?
par Cynthia Tabet, Docteur et chercheuse en Économie, Enseignante et référente pédagogique, Faculté Jean Monnet (Droit, Économie, Management), Université Paris-Saclay, Université Paris-Saclay
Retour de l’inflation en France en 2022, cinquante ans après le choc pétrolier. Même crise, réponse radicalement différente. Pourquoi ? L’héritage de 1973.
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- dimanche 2 août 2026