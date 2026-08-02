Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Construire des cabanes : un jeu d’enfants qui interroge nos liens avec la nature

par Valentin Alibert, Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Université Bretagne Sud (UBS); Université Bordeaux Montaigne
Que nous disent les cabanes des imaginaires de l’enfance ? Et comment permettent-elles aux plus jeunes de se sentir petit à petit dans la nature comme chez eux ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Que signifient les chevelures bouclées des Égyptiennes d’hier et d’aujourd’hui ?
~ Retour sur le pic d’inflation de 2022 résolu en seulement deux ans. Un héritage des leçons de 1973 ?
~ Feux de forêt : quels sont les facteurs qui influencent le plus leur comportement ?
~ Canicules, mégafeux, inondations : l’extrême droite à l’offensive
~ Tuvalu veut devenir une « Nation Numérique » face à la montée du niveau des eaux
~ Réglementation chinoise sur le secret d'État : vives inquiétudes pour les droits humains dans la région ouïghoure
~ La transgression des codes de genre dans l'histoire et le folklore des Balkans : vierges sous serment, rôles rituels et femmes guerrières travesties
~ Majorque se révolte contre un tourisme qui dépossède les habitants de leur territoire
~ À l’heure d’Airbnb, qui sont les gagnants de la location de courte durée à La Rochelle ?
~ Inde : la crise de la classe moyenne nourrit la colère étudiante
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter