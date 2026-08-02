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Observatoire des droits humains

Feux de forêt : quels sont les facteurs qui influencent le plus leur comportement ?

par Thomas Curt, Directeur de recherche en risque incendie de forêts, Inrae
Christelle Hély, Directrice des études EPHE, Université de Montpellier
Florent Mouillot, Directeur de recherche au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), Institut de recherche pour le développement (IRD)
Jean-Luc Dupuy, Directeur de recherche, Inrae
Julien Ruffault, Chercheur postdoctoral sur les incendies de forêts, Inrae
Renaud Barbero, Chercheur en climatologie, Inrae
Le climat, les activités humaines et la végétation sont les trois grands facteurs qui contrôlent les feux et en modifient parfois le comportement, voire la dangerosité.La Conversation


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