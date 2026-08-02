Canicules, mégafeux, inondations : l’extrême droite à l’offensive
par Juliette Quénéa, doctorante en sociologie, Université de Rennes
Laura Chazel, chercheuse en sciences politiques, Sciences Po Grenoble - Université Grenoble Alpes; University of Edinburgh
Vincent Dain, Doctorant en science politique au Laboratoire Arènes, Université Rennes 1, Université de Rennes 1 - Université de Rennes
Canicules, incendies, inondations : comment se positionnent les partis d’extrême droite ? Analyse en France, en Espagne et aux États-Unis.
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- dimanche 2 août 2026