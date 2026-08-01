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Observatoire des droits humains

La transgression des codes de genre dans l'histoire et le folklore des Balkans : vierges sous serment, rôles rituels et femmes guerrières travesties

par Rachel Houpe
Dans les Balkans, la tradition est souvent perçue comme figée. Pourtant, l'histoire et le folklore recèlent d'exemples plus complexes de transgression des rôles de genre


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